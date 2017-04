Sin libertad bajo fianza agresores de Arturo Rueda: TSJ

Querétaro, 18 Abril 176.- La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Consuelo Rosillo Garfias, informó que en un mes y medio aproximadamente podría determinarse la responsabilidad o no de los presuntos agresores de un líder de comerciantes de la Av. Ezequiel Montes, quienes fueron puestos en prisión preventiva, por el delito de lesiones.

“Seguramente estaremos resolviendo el asunto en un mes y medio. Al término de esta investigación complementaria estaremos ya en aptitud, el juzgador de llevar la audiencia de juicio para que se determine su responsabilidad, o bien, la inocencia”, sostuvo.

Detalló que a los primeros tres detenidos les dieron 15 días para la investigación complementaria, y al cuarto imputado, 30 días; por el momento, aclaró, no tienen derecho a libertad bajo fianza.

“Ignoro que elementos probatorios pueda presentar cada una de las partes, toda vez que precisamente esta investigación complementaria es para eso, para que las partes hagan el acopio de las pruebas que crean pertinentes y que consideren suficientes para su defensa. No podría decirles si van a presentar más personas, testigos, documentales, ignoramos”, subrayó.

Rosillo Garfias, reportó que al concluir ese lapso de tiempo se llevará la audiencia de juicio de los cuatro implicados en la agresión al líder del comerciante, en donde se les determinará su inocencia o responsabilidad.

“Se encuentran en calidad de probables responsables, obviamente ante la probabilidad de una conducta ilícita se toman las medidas conducentes, en este caso el juez consideró la prisión preventiva oficiosa en virtud de que la agresión de que fue objeto el comerciante fue con usos violentos y por eso se consideró necesaria la prisión preventiva”, abundó.

La titular del Poder Judicial, recordó que la sanción va de los tres meses hasta los dos años en prisión, pero confirmó que podrían sustituir la pena por una multa económica o un trabajo social, en caso de que resulten culpables del hecho que se les señala.

“Ya a lo mejor sería algún sustitutivo de penalidad, si ya estamos hablando de sanción en específico.

Todo depende, no podríamos adelantar para no especular, aquí podríamos decir si es un delito que no es grave y que la persona puede alcanzar algún sustitutivo de pena pudiera ser una multa económica, pudieran ser trabajos en favor de la comunidad”, finalizó.