Presas, balnearios y fiestas religiosas, tuvieron aforo de 244 mil personas

Querétaro, 17 Abril 17.- El Coordinador Estatal de Protección Estatal, Gabriel Bastarrachea Vázquez, informó que se registró un aforo de hasta 244 mil personas en cuerpos de agua, balnearios y fiestas religiosas, que se llevaron a cabo en Querétaro, durante el jueves y viernes Santo, el sábado de gloria y el domingo de resurrección.

De esta forma, detalló que durante esos cuatro días los balnearios registraron una afluencia de 82 mil personas; los cuerpos de agua regulados un aforo de casi 90 mil más; y las fiestas religiosas que se realizaron en los 18 municipios, una afluencia de 71 mil personas.

“Lo que nos da entre 243 y 244 mil personas el aforo de estos cuatro días aquí en el estado, al menos, en esos puntos”, subrayó.

Adicionalmente, el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), recordó que el sábado de gloria tres personas, entre ellas un menor de edad, murieron ahogadas en el municipio de San Juan del Río, en cuerpos de agua no regulados y que no tenían las condiciones para realizar actividades acuáticas.

“Desafortunadamente tuvimos tres incidentes en San Juan del Río que acabaron en decesos. No vamos a dejar de ser enfáticos y ser reiterativos en que en cuerpos de agua no regulados no se prestan condiciones para realizar actividades acuáticas, tanto por la condición del suelo como de la flora que existe, como de la temperatura del agua”, indicó.

Precisó que el caso del menor se registró en el bordo La Victoria, ubicado en la comunidad de la Laborcilla, y dos adultos más, fallecieron en la presa Constitución.

Cabe señalar que el titular de la dependencia solo hizo referencia a los fallecidos por ahogamiento en San Juan del Río, omitiendo los otros casos, Amealco, Ezequiel Montes, Ayutla en la Sierra Gorda y en un balneario en Ezequiel Montes.