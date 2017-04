PROFECO Querétaro clausura bar ‘La Culpable’ por irregularidades

Querétaro, 17 Abril 17.- Dalia Garrido Rubio, Delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) calificó como exitoso el operativo que la dependencia realizó durante la Semana Santa en todo el estado, destacando que las acciones preventivas han funcionado y se ha reducido el número de abusos al consumidor.

Indicó que este fin de semana largo se obtuvieron buenos resultados y se logró una jornada blanca, con la reducción de negocios sancionados, siendo solamente reportados 3 con empresas camioneras y 2 de aeropuertos que fueron resueltos favorablemente para el consumidor.

“Desde el primero de marzo estuvimos trabajando acciones preventivas y tiempo atrás estuvimos haciendo convenios, entregando decálogos en las cámaras, visitando las centrales, las aerolíneas, creo que fue una jornada muy blanca, que tuvimos muy buenos resultados, no hubo mayor cosa”.

Mientras que en la inspección de bares, restaurantes, centros nocturnos y antros, solo se suspendió el establecimiento denominado La Culpable, debido a que no tenía exhibido el precio de algunas bebidas y no tenía en la carta lo que contiene cada bebida, señalando que por ser reincidente la multa fue más alta y se le colocaron sellos de suspensión para que no pueda operar.

Indicó que se han inspeccionado alrededor del 85 por ciento de los negocios susceptibles, de los cuales el 25 por ciento fue sancionado por algún incumplimiento, mientras que los demás cumplen con la normatividad vigente.

Finalmente dijo que en comparación con el año anterior se logró una disminución de los negocios sancionados, ya que en el 2016 más del 40 por ciento fueron encontrados con anomalías, lo que da cuenta de que las acciones de prevención han servido para evitar abusos en las temporadas de alta demanda, como son las vacaciones y días no laborales.