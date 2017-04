Detectan puntos rojos para desfile del día del trabajo en Querétaro

Querétaro, 12 Abril 17.- En las diversas reuniones que los líderes sindicales han tenido, para la organización del desfile del primero de mayo, se han detectado algunos “puntos rojos” de organizaciones externas que desean manifestarse ese día, como antorcha campesina y otras, por lo que se analiza la posibilidad de cancelar el evento.

Así lo manifestó Alejandro Olvera Hernández, Presidente de la Alianza Sindical del Estado de Querétaro, señalando que no desean que “invitados” sean los que arruinen la “fiesta” de los trabajadores, tal como sucedió el año pasado donde tuvo que abandonar el recinto el gobernador del estado Francisco Domínguez Servién porque se comenzaron a aventar diversos objetos.

Indicó que lo primordial es la seguridad de los agremiados y es por esto que es necesario que el gobierno garantice la seguridad de los participantes, por lo que aunque ha sido así, no saben si los grupos externos pudieran caer en agresiones como sucedió el año pasado, ya que no protestan de manera ordenada.

“Tenemos algunos puntos rojos detectados, que todavía no están al cien por ciento confirmados, por eso hay que platicar con ellos, con las bases; porque lo que no queremos es exponerlos, se va a analizar y posteriormente se decidirá si se desfila o no el primero de mayo próximo”.

Finalmente dijo que la decisión la tomarán la semana próxima, luego de que los líderes hayan platicado con las bases sindicales, quienes serán los que decidan si se desfila el primero de mayo o se cancela el evento.