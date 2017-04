Vigilarán Semana Santa 3 mil policías en Querétaro.

Querétaro, 5 Abril 17.- El Secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres, informó que este viernes darán el banderazo de salida al Operativo de Semana Santa 2017, en Querétaro.

“La intención es que toda la gente que venga a Querétaro, que arribe ya sea vía terrestre, vía aérea, de manera particular en su vehículo, que tenga un recibimiento como se merece en los hoteles, en los restaurantes, en los antros y en los centros de congregación. Estamos listos, estamos dispuestos para brindarles esa tranquilidad a quienes vengan o a los que se queden en esta temporada”, señaló.

Detalló que en este esquema participarán más de tres mil elementos, entre policías del Estado y municipales, así como de protección civil e inspectores.

Asimismo, apuntó que este operativo contempla la instalación de puntos de revisión en la caseta de Palmillas, en la caseta de cuota a Celaya, en la carretera libre a Celaya, así como en la entrada de la carretera federal 57 hacia San Luis Potosí.

“En esos puntos van a estar participando personal policial de todas las corporaciones policiales municipales y estatales. En esta temporada no hay permisos, no hay ausencias, no se le otorgan vacaciones al personal operativo y también al personal que atiende el 911”, garantizó.

Además, indicó que colocarán módulos de información en los 18 municipios, a cargo de la policía municipal correspondiente, mientras que la Policía Estatal (PoEs) se instalará de manera permanente en Plaza de Armas, en el Pueblo Mágico de Bernal, así como en la Sierra Gorda.

“Va haber un punto de apoyo al turista, un punto de información y coordinación entre las 18 corporaciones municipales”, subrayó.

A su vez, el Coordinador Estatal de Protección Civil, Gabriel Bastarrachea Vázquez, reportó que las coordinaciones municipales de protección civil revisarán y mantendrán vigilancia en 33 balnearios y centros de recreo; 30 cuerpos de agua entre presas, bordos y ríos; así como cinco actividades religiosas de alta afluencia.

Ante esa situación, llamó a la población a no meterse a nadar a los cuerpos de agua no regulados, esto debido a las temperaturas de poco frías a cálidas que se tienen pronosticadas en los próximos días en Querétaro.

“Para los próximos días se pronostican temperaturas cálidas y cielos despejados en gran parte del estado que pueden superar los 30 grados centígrados, sobre todo en la zona metropolitana. Insistiremos en el uso de bloqueadores y prendas que nos protejan del sol, así como mantenernos debidamente hidratados”, concluyó.