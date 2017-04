El gobierno de Querétaro entregará avión Falcón a la UNAQ

Querétaro, 5 Abril 17.- El Oficial Mayor, José de la Garza Pedraza, informó que esta semana será entregado, en comodato, el avión Falcón a la Universidad Aeronáutica de Querétaro (UNAQ).

“El avión ya está para la UNAQ, se hicieron los trámites correspondientes, a través de un documento en comodato, seguramente estará en las instalaciones de la UNAQ y posteriormente el gobernador hará la entrega oficial, pero ya la instrucción que dio el gobernador he que lo entregáramos a la brevedad para que empezaran a poder darle un uso adecuado en la UNAQ”, sostuvo.

En ese sentido, detalló que hicieron los trámites correspondientes para donar la aeronave a la UNAQ, con el objetivo de que la utilice sólo para conocimiento, operaciones y actividades académicas, en beneficio de los alumnos.

“La institución no lo va a volar, el avión no es para volar, es para tener prácticas, para ver conocimiento, operaciones y actividades”, aclaró.

Asimismo, el Oficial Mayor, recordó que el avión Falcón tenía un valor aproximado de un millón 100 mil dólares y que una hora de vuelo costaba más de cinco mil dólares, lo cual lo hacía costoso e inoperable para el Gobierno Estatal.

“Lamentablemente no hubo ninguna empresa, no ninguna persona en lo particular que tuviera interés, porque pues es en un avión viejón y que tiene mucha tecnología que se le aplicó en los últimos años, hará unos cinco, seis años, se le metió mucha tecnología que en libros se puede decir que tenía un valor importante, pero la realidad es que no era así. Entonces fue cuando el gobernador decidió en lugar de malvenderlo entregarlo en comodato para la institución”, finalizó.