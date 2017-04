Presenta PRI exhorto para mejorar obras en Ezequiel Montes

Querétaro, 4 Abril 17.- El Coordinador del Grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso, Mauricio Ortiz Proal, afirmó que los diputados del PRI y Partido Nueva Alianza (PANAL) presentarán un exhorto para mejorar las obras que se realizan en la Calle de Ezequiel Montes, en el Municipio de Querétaro.

Destacó que está dirigido a la administración municipal de Querétaro, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y a la Comisión Estatal de Aguas (CEA), para que a la brevedad puedan articular un esfuerzo conjunto en torno a la intervención que se realizará en la Av. Ezequiel Montes y asimismo atiendan las diversas necesidades y planteamientos que están solicitando los vecinos de la zona comunicó Ortiz Proal.

Indicó que el gobierno municipal de Querétaro no ha compartido los pormenores de la obra, por lo que ellos quieren hacer eco de las demandas ciudadanas que buscan se realice una obra integral en la zona, teniendo en especial atención el tema del agua potable, las recurrentes fugas y la modernización de las tuberías.

Además insistió en que no siempre se les turna los dictámenes a tiempo, además de que existe un retraso en las propuestas legislativas del PRI, por lo que en caso de que continúe una falta de voluntad podrían revisar la Ley Orgánica a fin de que se le dé celeridad a la dictaminación de estas propuestas de ley.

“Estamos analizando el contenido específico de la ley orgánica para que si no existe la voluntad exijamos por escrito el cumplimiento de la ley orgánica para que los plazos fatales de la legislación en materia de asuntos se estén cumplimentando, lamentamos que los asuntos se nos hayan llegar al cuarto para las 12, que tengamos que estar revisando todas las noches los documentos, porque no se dio el tiempo necesario para revisar, tenemos que exigir las obligaciones para que no haya más señalamientos”.