Exige gobernador detectores de metales en antros de Querétaro

Querétaro, 3 Abril 17.- El gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién, informó que han solicitado a todos los antros y bares de Querétaro la colocación de detectores de metales en las entradas, como una medida de seguridad.

Esto luego de que un empleado del antro Dash, ubicado sobre Av. Constituyentes, en la esquina de la calle Vicente Guerrero, asesinó a un cliente debido a una discusión que tuvieron por una cuenta.

“Aquí es seguir llamando, como ya se ha sentado mi secretario de seguridad ciudadana dos veces con los antreros y bares del estado, donde les hemos pedido una y otra vez que pongan detectores de metales a la entrada de los antros y de los bares”, reveló.

En ese sentido, advirtió que dio la instrucción a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de “apretar” más a los antros y bares, para que cumplan con lo solicitado por el Gobierno, pues de no garantizar la seguridad de sus clientes, serán clausurados.

“Lamentamos que después de dos advertencias, hizo caso omiso, y no hay detectores de metales. Vamos a apretar, le he dado indicación al secretario de seguridad ciudadana, que apriete y quien no vaya cumpliendo para darle seguridad a todos los que van a estos lugares nocturnos, los vamos a empezar a clausurar porque mi obligación es darte certeza que todos se diviertan”, puntualizó.

Además, el gobernador, sostuvo que también pidieron a los dueños de antros y bares que no contrate a personal que cuente con antecedentes penales.