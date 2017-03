Gobernador ‘abre’ oportunidad a Uber de registro en Querétaro

Querétaro, 31 Marzo 17.- El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, anunció que sólo por petición de los usuarios, el Instituto Queretano del Transporte (IQT), daría una nueva oportunidad a Uber para que registre su plataforma, pese a que ya se cerró la convocatoria para prestar el servicio de taxi ejecutivo en Querétaro.

“Yo he pedido siempre, mi gobierno que haya diálogo en la mesa, si es necesario porque así lo solicitan los usuarios, platicaré con el director del IQT, y no cerrar la puerta a darles oportunidad a que pongan su plataforma en registro”, añadió.

En ese sentido, reiteró que Uber no está registrado, ni tampoco ha ganado el amparo, tal y como la empresa anunció el día de ayer.

No obstante, afirmó que el estado no les “va a poner el pie”, pues lo único que buscan es que operen bajo la Ley de Movilidad del Estado de Querétaro.

“Lo dejé claro ayer, lo único que les digo hoy vamos a dejar esto en la parte jurídica y vamos a ver en que termina. ¿Qué le digo a los usuarios? Que son lo más importante, que es porque nos preocupamos por ellos. Por su seguridad, por saber quién los moviliza y saber que siempre tenga una detección por cualquier cosa, esa va a ser siempre la postura.

Hay 20 plataformas que si se registraron, 20 diferentes opciones, y ojala Uber se ponga con la ley en este proceso jurídico, eso esperamos, porque a la gente le gusta ese servicio y de ninguna forma Querétaro les va a poner el pie, lo único que queremos es que estén con la ley, pero yo lo dejo en la parte jurídica”, recalcó.

De igual forma, Domínguez Servién, reveló que no han tenido acercamientos con los chóferes de esta plataforma, ni tampoco con los directivos de Uber.

“No tengo registro de acercamiento, pero vamos a dejar ver que pasa, los chóferes son como les decía ayer gente que saca su economía diaria porque no tienen trabajo, y tener un carro y es su empleo. Ellos si me preocupan, por eso ojala llegue a buen término está situación”, confió.

Sin embargo, dio a conocer que le pidió al director del Instituto Queretano del Transporte (IQT), Alejandro López Franco, que haga contacto con Uber, para tener una comunicación directa.

“No, conmigo no se ha hecho, lo hicieron cuando yo arribo al gobierno les abro las puertas, cuando yo llego al gobierno, si ustedes se acordarán. nada más había creo que 10 o 13 Ubers, y les abrimos la puerta, empezamos a trabajar con ellos, cuando se saca la convocatoria en enero, no la registran, pero yo le he pedido al director, Alejandro López Franco, que haga contacto con ellos para que haya una comunicación directa”, apuntó.

Domínguez Servién, señaló que en dos semanas estará en posibilidades de informar que ha pasado con el amparo.