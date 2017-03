Cambia director Orquesta Filarmónica de Querétaro

Querétaro, 30 Marzo 17.- El mandatario estatal, Francisco Domínguez Servién, confirmó que el maestro José Guadalupe Flores, dejó de ser el director de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro (OFEQ), por decisión de los músicos que la integran.

De esta forma, aunque no dio a conocer el nombre, aseguró que ya tienen un nuevo director de la OFEQ.

“Sí es correcto, nosotros no lo damos de baja porque ellos trabajan a través de un Fideicomiso, el Gobierno apoya al Fideicomiso y ellos se ponen de acuerdo, nosotros no los mandatamos, no los mandata la Secretaría de Cultura, entre los propios músicos y todo el equipo pidieron que ya no fuera el director y tengo entendido que ya hay director nuevo propuesto por todos ellos”, informó.

Asimismo, Dominguez Servién, admitió que la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro (OFEQ) tiene un adeudo con el SAT, por lo que, garantizó, tendrá todo el apoyo del Gobierno del Estado.

“Ya lo revisamos, tiene todo mi apoyo la Filarmónica, no la vamos a poner en deuda, le pedí a la secretaria (de cultura) que haga un análisis completo y los vamos a apoyar, los vamos a sacar adelante porque tienen 25 años dándole cultura, me dio mucho gusto que tenían más de seis años que no salían del estado, el día 20 salieron a Bernal, los bernalenses estuvieron felices de que la Filarmónica fuera al inicio del equinoccio el 21 de marzo y vamos a seguirlos apoyándo con todo”, precisó.

Hay que recordar que desde 1998 el maestro José Guadalupe Flores, asumió el cargo de director de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro.