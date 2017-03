Presenta Pancho Domínguez modelo de política social en Querétaro

Querétaro, 30 Marzo 17.- El gobernador, Francisco Domínguez Servién, llevó a cabo la presentación del modelo de política social del estado de Querétaro, para disminuir la pobreza y erradicar la pobreza extrema.

“Con miles de familias que han crecido a la orilla del desarrollo, tenemos grandes rezagos en política social, y ahí están los números 37 por ciento en pobreza, 3.9 en pobreza extrema, ahí están los números para disminuirlos y el de la pobreza extrema, el 3.9, erradicarla”, acotó.

Durante su mensaje, el mandatario estatal, recordó que el 37 por ciento de la población vive en pobreza y el 3.9 por ciento en condiciones de pobreza extrema, por lo cual, reiteró que los gobiernos tienen una hipoteca social con la gente.

“Pagar dicha hipoteca social no debemos ponerlo como si fuera una dádiva. Jamás me la voy a poner, y estoy seguro que mis compañeras presidentas y presidentes municipales tampoco, que sea una medalla del gobierno, no podemos lucrar políticamente con la pobreza. Todo lo contrario es su derecho”, expresó.

Afirmó que en Querétaro no permitirá, mientras sea gobernador, que utilicen como redes electorales las políticas sociales, recursos y estrategias destinadas a solventar las mayores carencias sociales de la población.

“Se condicionaban los apoyos, se compraban votos a cambio de una despensa, se mantenían por eso las carencias sociales. Al llegar a la administración, nos propusimos erradicar esos vicios”, sostuvo.

En el modelo de política social del estado de Querétaro se establece la importancia de contar con un sistema de monitoreo y evaluación que permita conocer el avance derivado de la ejecución de los programas y acciones gubernamentales.

Además, está conformado por los siguientes elementos: la identificación de beneficiarios; estudio socioeconómico a las personas; presupuesto participativo; un sistema estatal de padrón único de beneficiarios; contraloría social; y mecanismos de evaluación.

“Con hechos, en Querétaro nos encaminamos hacia un modelo integral del desarrollo social, donde la entrega de recursos, programas o apoyos, no hagan distingos, ni tengan otro motivo que el bienestar de las familias queretanas”, sostuvo Domínguez Servién.

En este marco, también se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), a fin de establecer las bases que sustentarán los mecanismos de evaluación y seguimiento de la política social en la entidad.

“Mediante el convenio que hoy firmamos con el Coneval, incorporamos un elemento fundamental a esta transformación, que vamos con todo, y vamos con toda seriedad. El sustento técnico de evaluación y monitoreo de nuestras propias, así garantizaremos que cada apoyo brindado se encuentre respaldado con criterios, objetivos de acción, eliminando la desicionalidad, también la formación de recurso humano calificado y especializado en la medición de niveles de desarrollo social en Querétaro”, añadió.

Por su parte, el Secretario Ejecutivo del Coneval, González Hernández Licona, destacó que Querétaro combina dos temas para atacar la pobreza: la creación empleos y la llegada de industrias, así como la política social.

La actual administración estatal anunció que implementará cinco valores a todas las políticas sociales del estado: la coordinación, la corresponsabilidad, la transparencia y la participación ciudadana, la sostenibilidad, así como la innovación.