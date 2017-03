Gobernador propondrá revisar tarifas del transporte en Querétaro

Querétaro, 28 Marzo 17.- El mandatario estatal, Francisco Domínguez Servién, confirmó que una vez que mejore la calidad del servicio del transporte público, propondrá al Congreso Local revisar la tarifa una o dos veces por año.

“Yo voy a pedirle al Congreso que haga un análisis de la tarifa, no sé si una vez por año o dos veces por año, porque los gobiernos somos cobardes en no dar una ampliación de tarifa y lo guardan los seis años y ya que se van, es donde dan el trancazo completo de los seis años”, precisó.

De esta forma, explicó que el objetivo sería evitar “de trancazo” un aumento al pasaje cada seis años.

“Entonces es preferible que esa tarifa no afecte el bolsillo de los usuarios y que lo analicen una o dos veces por año y si se tiene que subir se suba, pero de forma moderada y no de trancazo, como lo hacen tramposamente cada seis años para no tomar un costo político”, puntualizó.

Asimismo, Domínguez Servién, reiteró que no habrá un aumento a la tarifa del transporte, hasta que haya una mejora real en la calidad del servicio.

Esto luego de las cartulinas que traen algunas unidades del transporte público con inconformidades, tales como: “Tarifa insuficiente” o “Empresas en riesgo de quiebra”.

“A los transportistas ya se les dijo, no al aumento de la tarifa del transporte, yo estoy consiente que el gasolinazo de enero de cinco pesos del diésel les pegó y están siendo afectados, pero mientras no le demos a los usuarios una muestra y aquí hay un esfuerzo grande de parte del Gobierno y de parte de los concesionarios de dar un servicio eficiente, de respeto, de choferes educados, uniformados, y un camión digno, un camión nuevo, no se les va a autorizar una tarifa”, enfatizó.

El gobernador de Querétaro, advirtió que los concesionarios que no se quieran sumar al proyecto de modernización del transporte, se quedarán fuera.

“O le entran o se quedan fuera”, concluyó.