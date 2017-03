Zapata defiende incremento a la tarifa del transporte en Querétaro

Querétaro, 28 Marzo 17.- El legislador local Antonio Zapata Guerrero, Presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable de la LVIII Legislatura, se mostró a favor de los transportistas que piden un incremento a tarifa de transporte público en la entidad.

El legislador sorprendió con su cambio de postura –ya que siempre se había pronunciado por un mejoramiento del servicio antes de incrementar tarifas- al sostener que los costos de manutención y operación para los transportistas son muy grandes, por esto es que es necesario hacer un estudio para determinar su posible incremento.

Indicó que es natural que los ciudadanos se muestren en contra del incremento, pero también hay que entender que no es rentable para los inversionistas mantener las tarifas, al referir que no son “damas de la caridad”.



“Me parece que también hay que entender que los transportistas no son damas de la caridad, no son instituciones de beneficencia (…) tampoco son los dueños de las concesiones, pero ellos hacen la inversión en el transporte público, entonces si ellos hacen la inversión deben de tener una rentabilidad como todos queremos tenerla en cualquier negocio que tengamos, eso es real y práctico”.

Otro de los argumentos del legislador para apoyar el posible incremento es que pocos queretanos ganan el salario mínimo, ya que el promedio de sueldos que reporta, por ejemplo la industria de la vivienda, es de 8 mil pesos mensuales, cifra que es muy lejana al salario mínimo.

Finalmente insistió en que lo ideal es que se migre al uso de energías limpias, ya que si se usan unidades a gas, se reduciría un 50 por ciento los costos del combustible y este rubro significa el 40 por ciento de los costos de operatividad, lo que traería como consecuencia disminuir la presión para que la tarifa aumente.