Incremento a tarifas del transporte no está a discusión: Luis Bernardo Nava

Querétaro, 27 Marzo 17.- El jefe de la Oficina de la Gubernatura, Luis Bernardo Nava Guerrero, reiteró que el tema del aumento a la tarifa del servicio del transporte público en la zona metropolitana, no está en las mesas de trabajo que mantienen con los concesionarios.

Esto luego de que este lunes algunas unidades traían cartulinas, las cuales decían “Tarifa insuficiente”, “Unidades nuevas cotizan en dólares”, o “Empresas en riesgo de quiebra”.

“Señalar que de parte de la autoridad tenemos una posición muy clara, no habrá incremento a la tarifa, ni siquiera es un tema que esté en la mesa. La revisión de la tarifa no es tema, no se va a incrementar la tarifa”, enfatizó.