Niegan a Uber registro para operar en Querétaro.

Querétaro, 27 Marzo 17.- El Director del Instituto Queretano del Transporte (IQT), Alejandro López Franco, confirmó que Uber no consiguió el registro para operar en Querétaro como servicio de taxi ejecutivo, ya que no cumplió con los requisitos.

“Uber no cumplió los requisitos necesarios y establecidos en la Ley de Movilidad. Son una serie de requisitos, te tendría que dar el detalle particular, pero hubo algunos requisitos que ellos no consideraron que tenían que haber cubierto a pesar de que estaban establecidos en la convocatoria”, reveló.

De esta forma, advirtió que a más tardar a mediados de mayo, una vez concluido el proceso total para la puesta en marcha oficial del servicio de taxi ejecutivo, comenzarán a aplicar las sanciones establecidas en la Ley de Movilidad a aquellos que circulen sin el permiso correspondiente.

Recordó que estas consisten en multas económicas de hasta 47 mil pesos y el aseguramiento del vehículo, hasta que se pague el monto de la sanción.

“La Ley está en operación, pero la parte que tiene que ver con los servicios ejecutivos, yo calculo será después de que terminemos la forma y distribuyamos esos permisos, que será en el mes de abril o a mediados de mayo a más tardar (…) los taxis que funcionen (sin el permiso) equivaldría a un servicio fuera de regla, un servicio pirata”, enfatizó.

López Franco reportó que en total autorizaron el registro de 20 aplicaciones (App) para ofrecer el servicio de taxi ejecutivo en el estado.

Explicó que actualmente se encuentran en el proceso de definir cuántas unidades podrán operar, a través de las aplicaciones móviles, para enseguida distribuir los permisos.

“Tenemos 20 plataformas ya registradas, estamos en el proceso que ellos tendrán que pagar sus derechos, ya publicamos los resultados como Instituto, ellos ya publicaron también en cumplimiento al seguimiento de la Ley. El siguiente paso es que nosotros les vamos a indicar cuántos permisos se ofrecerán y cuáles van a ser las condiciones para la distribución de los permisos”, detalló.

De acuerdo con información del Periódico Oficial La Sombra de Arteaga las aplicaciones aprobadas son: Taxi Qro, Yapp App, Easy Taxi, Taxitel Plus, Taxi Centenario, Taxi Go Express, Taxi Seguro Tec, Blue Car, Taxi Global, Globo Taxi, Radio Taxi Acueducto, Pickme App, Radio Taxi Diamente, ADV Taxi Seguro, Radiotaxi Pescador, FASTE. Taxis 25 de julio, Taxi Libre y Cabify.