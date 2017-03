Terreno para nuevo Hospital General costó 150 mdp: Gobernador

Querétaro, 23 Marzo 17.- El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, anunció que con una inversión de 150 millones de pesos, ya adquirieron el predio donde será construido el nuevo Hospital General de Querétaro.

“La intención mía es que no quedara tan alejado de lo que hoy es el Hospital General, para que lleguen muy fácil las queretanas y los queretanos y que tengan facilidad de llegar, que tengan transporte público a la puerta, que no le batallen tanto, no está ni a un kilómetro de distancia de donde hoy está el Hospital General”, sostuvo.

De esta forma, confirmó que el terreno se localiza sobre Av. Prolongación Zaragoza, frente a la colonia La Capilla y que tiene una superficie de cuatro hectáreas.

“Mira ya lo tenemos, ya es del Gobierno del Estado, son cuatro hectáreas las que hemos comprado para que sea un gran hospital, nosotros ya les daremos a conocer el proyecto”, precisó.

El mandatario estatal, informó que el objetivo es arrancar la construcción del nosocomio este año y que en próximos días dará a conocer todos los detalles de este proyecto.