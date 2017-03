Querétaro, 22 Marzo 17.- El Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), Fernando González Salinas, anunció que en dos meses aproximadamente pasará un segundo convoy de cuatro calderas gigantes sobre las carreteras estatales de Querétaro.

“Las guarniciones no las vamos a construir hasta que no pase el siguiente convoy, el día de ayer hicieron contacto con nosotros, a través de los gestores de esta autorización, es una autorización solamente por este evento, el siguiente evento que nos dicen que vienen en dos meses, aunque no sabían a bien si se iba adelantar más, tiene que venir otra autorización”, reveló.

De esta forma, reportó que el paso del primer convoy de las calderas gigantess dejó como saldo guarniciones demolidas en las carreteras estatales 100 y 500, así como señalización derribada y alcantarillas dañadas.

“Las alcantarillas ya fueron reparadas, las señales se están levantado provisionalmente, no definitivamente, precisamente para que ahora que vengan ya las podamos colocar definitivamente y las guarniciones, porque algunas quedaron demolidas, no las vamos a construir ahorita hasta en tanto no pase la otra, para no tener un gasto doble”, consideró.

El Coordinador General de la CEI, aseguró que por el momento no han hecho uso de la fianza de los 20 millones de pesos, pues añadió que la ejercerán en caso de que la empresa encargada del traslado de las calderas gigantes no cumpla con las reparaciones.

“Entonces a la hora de entregarles una autorización diferente tiene que renovarse o modificarse la fianza, pero se tiene que hacer de forma independiente”, concluyó.