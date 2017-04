Hasta 3 años de cárcel a quien de nalgada a mujer en Querétaro: TSJ

Querétaro, 21 Marzo 17.- La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Consuelo Rosillo Garfias, informó que de tres meses a tres años de prisión, es la sanción para quien cometa abusos deshonestos, como una nalgada en la calle.

Lo anterior luego de que en redes sociales circuló un video donde una mujer grabó a un hombre que supuestamente le dio una nalgada en el puente peatonal de Av. 5 de febrero, frente a la Comisión Estatal de Aguas (CEA).

“Nuestro Código Penal prevé los abusos deshonestos, que van desde una nalgada que le pudieran dar a alguien en la calle, ya sea hombre o mujer, se encuentra tipificada esa conducta porque obviamente es un tocamiento sin intención de llegar a algo más, pero que realmente se encuentra sancionado”, indicó.

Respecto al caso mencionando, explicó que basta el dicho de la ofendida, para que pueda presentar su denuncia y mencione que fue agredida.

“Sabemos que los delitos de índole sexual son de realización oculta. Obviamente el sujeto o la mujer que realizan este tipo de actos no tienen público, buscan la nocturnidad o el lugar específico donde no puedan ser captados por otras personas, y no tenemos una prueba fotográfica o de alguien que haya visto, o puede ser que alguien pudiera apreciarlo, pero basta con el dicho de la persona que mencione que ha sido agredida, porque hay otros mecanismos para saber si estaba falseando su declaración o no”, detalló.

Asimismo, Rosillo Garfias, admitió que es común que se denuncie ese tipo de casos en Querétaro.

“Si es común que se denuncie, no te podría decir exactamente en este momento estadísticamente cuántos procesos tenemos al año, pero es un delito de abuso deshonesto. Si hay denuncia, por supuesto que si (son sancionados la mayoría de estos casos)”, recalcó.

La titular del Poder Judicial, reiteró que aumentar las penas, no es la solución para disminuir la delincuencia.