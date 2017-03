Irresponsable Fiscal de Veracruz ante desaparecidos de Querétaro

Querétaro, 20 Marzo 17.- Brenda Rangel, Presidenta de la organización Desaparecidos Justicia A.C. consideró que las declaraciones del fiscal general del estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, son irresponsables e insensibles con las familias de desaparecidos.

Lo anterior luego de que Winckler Ortiz informara que dentro de los restos humanos encontrados en fosas clandestinas en el municipio de Alvarado en Veracruz, se hallaron los restos de la familia queretana desaparecida en esa entidad.

Esto sin haber hecho alguna prueba de ADN a los cuerpos y solo supone que son los queretanos por unas credenciales y tarjetas bancarias encontradas en el lugar, lo que no prueba que sea la familia que desapareció mientras estaba de vacaciones en Veracruz el año pasado.

“No han hecho ningún cotejo, nada ninguna prueba de ADN, se están basando en unas credenciales, esos son sus indicios que tienen, cuando no han hecho pruebas para confirmar nada, cuando el mismo fiscal de Veracruz me ha dicho que perdieron todos los ADN que hemos dado de las familias”.

Añadió que incluso el propio Fiscal de Veracruz les comentó que han perdido las pruebas de ADN que los familiares de desaparecidos han dado para poder cotejarlos con los restos que encuentran en las fosas clandestinas, lo que demuestra la falta de profesionalismo y competencia que las autoridades de esa entidad tienen para con las familias de desaparecidos.

Esta situación dijo solo revictimiza a las familias y daña su estado emocional y psicológico, además de violentar sus Derechos Humanos, porque no se puede estar jugando con las familias de esa manera; añadió que esta no es la primera vez que la Fiscalía de ese estado ha caído en estos errores, y en otra ocasión incluso dio un cuerpo que no era de la persona desaparecida a los familiares.

“Incluso hubo un joven que entregaron hace aproximadamente un año que supuestamente lo entregaron a sus familiares y al parecer es uno de los cuerpos que encontraron en la primera fosa que se acaba de destapar allá en Veracruz, cuando ya le dieron cristiana sepultura a otro cuerpo que no era al que le entregaron”.

Otra de las acciones que consideraron no fueron adecuadas es el hecho de que los familiares se enteraron por los medios de comunicación de lo declarado por el Fiscal de Veracruz, mientras que lo correcto era que las autoridades informaran primero a los familiares.

Finalmente dijo este martes darán rueda de prensa en Querétaro y en Veracruz de manera simultánea, donde las organizaciones y colectivos darán su postura ante estas acciones de parte de las autoridades de ese estado y solicitarán se actúe de manera seria y responsable ante la terrible situación de desaparecidos que se vive en Veracruz y en todo el país.