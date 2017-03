AMLO arropado de ex militantes de otros partidos en Querétaro

Querétaro, 19 Marzo 17.- Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, visitó este domingo la capital del estado, para firmar el Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México.

En Jardín Guerrero y ante alrededor de 300 personas, señaló que es momento de dejar atrás diferencias por colores y partidos y todos los ciudadanos se deben unir en contra de la Mafia del Poder, al sostener que enfrascarse en disputas “entre los de abajo” no tiene sentido y se debe de recordar que “la patria es primero”.

Añadió que es por esto que ha firmado en diversas partes de la República Mexicana y que hoy mismo firmará en San Luis Potosí, ya que realiza una gira en todos los estados para llevar este mensaje de unidad.

“Es muy importante la unidad y el acuerdo que se suscribe hoy (…) porque necesitamos unirnos todos, se requiere la unidad de todo el pueblo, sin distinción de partidos, que se oiga bien, no ganamos nada con pelearnos por banderitas partidistas, no se gana nada, es una mafia la que está oprimiendo y aplastando a todo un pueblo, sin distinción de partidos el problema no está abajo, el problema está arriba, tenemos que unirnos todos”.

En el templete estuvo acompañado además de militantes morenistas -como el dirigente estatal del partido, Carlos Peñafiel Soto y la Secretaria General del partido a nivel nacional Yeidckol Polevnsky- por ex candidatos o exmilitantes de otros partidos políticos como el exdiputado local, Jorge Lomelí Noriega (anteriormente militante del PAN); el también exdiputado, Diego Foyo López (expriista); Juan Carlos Briz, empresario y expriista; así como Juan José Jiménez (PRI), Jorge Patrón Lira (PAN) y el actual diputado local Carlos Lázaro Sánchez Tapia del PRD.

Además de universitarios allegados al actual rector de la Universidad Autónoma de Querétaro Gilberto Herrera Ruiz, cabe mencionar que algunos de estos personajes fueron abucheados por los asistentes como Diego Foyo y Juan José Jiménez.

Finalmente recordó la importancia que Querétaro ha tenido en la historia de México, siendo la cuna de las transformaciones del país, por eso invitó a los queretanos a sumarse a la transformación de México y sacarlo del “atolladero” sacando al pueblo de la pobreza, de la inseguridad, la violencia y el miedo.