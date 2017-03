Querétaro, 17 Marzo 17.- La Senadora de la República del Partido Acción Nacional (PAN) por Querétaro, Marcela Torres Peimbert, consideró que la cancelación de la puesta en marchar de los parquímetros en el centro histórico de la capital, habla de un gobierno sensible de Marcos Aguilar Vega.

“Habla de un gobierno sensible, había realmente un disgusto grande por parte de la ciudadanía.

La medida habla de un gobierno sensible que escucha la molestia de la ciudadanía y que decide empatizar con ella”, sostuvo.

Sin embargo, admitió que debido al crecimiento del parque vehicular y a la falta de estacionamientos en el centro histórico del municipio capitalino, la operación de los parquímetros sería necesaria a mediano plazo.

“Creo que la medida será necesaria sí o sí. Hemos tenido no en Querétaro, en el mundo entero, pero más en México un crecimiento enorme del parque vehicular individual y ya no da, ya no dan las calles, no dan los estacionamientos.

Creo que tenemos que alentar lo que estaba haciendo, lo que está haciendo el gobierno municipal y el estatal de alentar el uso del transporte público y de las bicicletas. Sin embargo, creo que a mediano, largo plazo esa era una medida necesaria”, recalcó.

Asimismo, Torres Peimbert, destacó que es importante impulsar el uso del transporte público o del transporte no motorizado, como las bicicletas, en la capital, con el propósito de disminuir el número de vehículos en las calles y la contaminación al medio ambiente.

Además, se pronunció a favor de la construcción de más estacionamientos.

“El parque vehicular ha incrementado enormemente desafortunadamente para el medio ambiente, desafortunadamente para el tamaño de calle que tenemos. El centro histórico además por su traza original tiene calles muy angostitas. Entonces seguimos y seguimos aumentando el número de vehículos, porque ha crecido mucho la ciudad y es la primera opción que tomamos para transportarnos”, finalizó.