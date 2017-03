Investigará MORENA “provocación” a AMLO en Nueva York

Querétaro, 15 Marzo 17.- Luego de que Andrés Manuel López Obrador, fuera increpado por el padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos, en un evento promigrantes en Nueva York; la Secretaria General del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) Yeidkol Polevnsky Gurwitz, manifestó que se iniciará una investigación al respecto.

Detalló que dará a conocer los pormenores de la provocación de la que fue objeto su líder nacional, al considerar que fue “mandada”, al calificarla como un acto premeditado, por una “mano externa”.

Añadió que esto se puede afirmar ya que un acto de migrantes no tiene nada que ver la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

Dijo que el hecho puede venir de Puebla, aunque no se atrevió a asegurar si es del gobierno de ese estado o de algún partido político, pero se comprometió a que luego de la investigación dará a conocer los detalles de lo sucedido.

Insistió en que apoyan la causa de los padres de los normalistas desaparecidos, pero esto no tiene nada que ver con que uno de los padres reclamara un asunto que ya ha sido aclarado, respecto a la fotografía de AMLO con Ángel Aguirre Rivero y José Luis Abarca, par de exfuncionarios a los que acusan de estar inmiscuidos en el caso.

Ante esto consideró que el padre del normalista no actuó de mala fe, pero si influenciado por externos para reclamar un asunto que no tiene fundamento, ya que las fotos que circulan se dieron en un mitin y López Obrador, no solicita antecedentes penales para poderse tomar una foto con las personas.

Finalmente, la Secretaria General de MORENA, anunció que el próximo 19 de marzo a las 10 am visitará la entidad Andrés Manuel López Obrador, ya que se reunirá con ciudadanos en el Jardín Guerrero, para firmar un acuerdo por la prosperidad y renacimiento de México.