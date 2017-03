Anuncia gobernador obras pluviales en la capital de Querétaro

Querétaro, 13 Marzo 17.- El mandatario estatal, Francisco Domínguez Servién, anunció que en este año llevarán a cabo dos obras pluviales en la capital, las cuales forman parte del plan maestro pluvial que elaboró la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), con el propósito de minimizar las inundaciones en la zona metropolitana uno, durante la temporada de lluvias.

“Estamos en la planeación, si vamos a hacer algo, aquí tengo autorizadas dos obras que me pidió obras infraestructura, en este caso ahora van a la capital”, confirmó.

Asimismo, recordó que este plan pluvial maestro contempla diversas acciones, entre bordería y retención de aguas, en los municipios de Querétaro, Corregidora, El Marqués, San Juan del Río y Pedro Escobedo, que requieren de una inversión de más de tres mil millones de pesos.

“Ya lo tenemos, y se va a ir haciendo una planeación poco a poco, porque nadie, ni un gobierno tendría la capacidad de mandar en un año hacer toda esta infraestructura, de lo que nos hizo entrega la UAQ”, aclaró.

A su vez, el Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), Fernando González Salinas precisó que ambas obras pluviales se ejecutarán en el dren Jurica y el dren del Arenal, a fin de mejorar su sistema de conducción.

“No sé todavía la inversión, pero estamos trabajando mucho sobre lo que es el sistema de conducción del dren Jurica y el dren del Arenal. Tenemos varios proyectos. Todavía no me lo fondean, pero en cuanto me lo fondeen tres semanas después hacemos el procedimiento de licitación y ya iniciaremos el trabajo”, abundó.

Agregó que la intención es que las acciones correspondientes inicien y concluyan antes de que arranque la temporada de precipitaciones.