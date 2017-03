Gobernador de Querétaro pide castigo severo por abusos deshonestos

Querétaro, 10 Marzo 17.- El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, consideró que a nivel federal la ley correspondiente debe ser modificada, para aplicar sanciones más severas a quienes cometan el delito de abusos deshonestos en perjuicio de menores de edad.

“Aquí hay muchas cosas que desde mi punto de vista no nada más hay que hacer programas, hay que cambiar la ley.

Eso no nos ayuda, mira mientras en lo federal, esto es un ejemplo de este sistema de justicia penal acusatorio, a pesar de que trae cosas buenas, estas son las debilidades que se vienen encontrando ocho meses después, lo podemos hacer aquí en lo local, se puede aumentar las penas en lo local, pero si no se hace federal no aplica en lo local”, enfatizó.

De esta forma, confirmó que la próxima semana se reunirá con los diputados federales y Senadores de la República, representantes de Querétaro del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para analizar dicha alternativa.

Asimismo, Domínguez Servién, precisó que también para avanzar en otras iniciativas relacionadas con la portación de arma de fuego y el robo de hidrocarburos, con el propósito de que en los tres casos de delitos, los imputados enfrenten su proceso penal en la cárcel y no en la calle.

“Para que vayamos avanzando en varias iniciativas que deben apresurar”, reiteró.

El mandatario estatal, pidió a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial, aplicar todo el peso de la ley y el estado de derecho, en relación a los casos de abusos deshonestos de maestros hacia alumnos, registrados en Querétaro.

“Estamos muy atentos, pero también siempre el llamado a los padres de familia para que cualquier chiquitina, chiquitín, joven o quien sea, tenga buena comunicación, constante con sus padres para en cualquier caso, hacérnoslo saber porque no voy a permitir que nadie tenga este tipo de delito aunque sea de tocar a una niña o un niño”, concluyó.