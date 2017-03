Sesiona en Querétaro Conferencia de Procuración de Justicia Zona Occidente

Querétaro, 10 Marzo 17.- En el estado de Querétaro, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade y el gobernador, Francisco Domínguez Servién, encabezaron la primera sesión ordinaria 2017 de la Conferencia de Procuración de Justicia Zona Occidente.

Durante este evento, el Procurador General de la República, destacó la implementación y operación del modelo Cosmos en el estado, en el marco del nuevo sistema penal acusatorio.

“No es un tema menor que justo iniciamos aquí en donde estamos impulsando la Conferencia de Procuradores y Fiscales los 33 votamos de manera unánime.

El ejemplo hoy del modelo Cosmos me anima porque siempre he insistido que como en otros países, le tenemos que aprender mucho de las entidades federativas que han desarrollado habilidades que todavía la federación no tiene y que otras partes de la república mexicana tampoco las tienen.

El conjunto de experiencias como es el modelo Cosmos de entender la visión unificada de que la procuración de justicia es sólo una cadena de valor desde el primer respondiente hasta la última instancia judicial”, sostuvo.

En su mensaje, el gobernador de la entidad, Francisco Domínguez, destacó que a ocho meses de la implementación del modelo Cosmos se han resuelto seis mil 500 acuerdos reparatorios, que implicaron 60 millones de pesos, en favor de las víctimas, por concepto de la reparación del daño.

De ese total, precisó que cinco mil 500 fueron acuerdos reparatorios por la vía de la conciliación y 957 asuntos mediante la negociación de la pena.

“Destaco que en nuestro estado sólo se aplica el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la operación del sistema de justicia penal acusatorio, conforme el modelo Cosmos, el cual se diseñó partiendo de la realidad, de las necesidades del estado de Querétaro, de todas las queretanas y todos los queretanos”, señaló.

En este marco, el mandatario estatal reiteró un respaldo institucional al titular de la PGR, Raúl Cervantes, para dar respuesta a la sociedad en materia de procuración de justicia.

“Estoy seguro que los trabajos de esta primera sesión ordinaria reflejaran resultados positivos y sinergias. Debemos de avanzar rápido, a través del cumplimiento de acuerdos establecidos en esta Conferencia, pero sobre todo debemos avanzar juntos en la tarea de construir los cimientos de un nuevo México más justo y más seguro”, manifestó.

En esta sesión se abordaron los temas de: procedimiento abreviado; protocolos de actuación en materia de procuración de justicia; el nuevo modelo de procuración de justicia; así como problemas regionales en torno al tratamiento punitivo de los llamados delitos de alto impacto.

De igual forma, los protocolos nacionales de actuación para el secuestro, la destrucción de los plantíos ilícitos y aseguramiento, así como la modificación a los vigentes; y la atención de los ministerios públicos en los casos médicos legales de donación de órganos.

Los acuerdos asumidos en esta sesión fueron en materia de la Sesión Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Hay que recordar que la Zona Occidente se integra por los estados de Aguascalientes, Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Guanajuato y Querétaro.