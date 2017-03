Urgente desincentivar uso del automóvil en Querétaro: Ángeles

Querétaro, 9 Marzo 17.- El caos vial que se vive en la zona metropolitana I de Querétaro, no se debe a una mala planeación de las obras que los gobiernos municipales y estatales realizan, consideró Gerardo Ángeles Herrera, diputado Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones de la LVIII Legislatura local.

La zona metropolitana de Querétaro requiere un programa que desincentive el uso del vehículo particular, porque el aforo vehicular va en crecimiento, consideró el presidente de la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Comunicaciones de la legislatura local.

“Yo creo que se la mejor planeación posible, lo sé porque he estado en esas juntas de planeación y se que planean no molestar al ciudadano, pero en ocasiones la misma inercia de la ciudad y la movilidad genera que haya horarios donde se genera el conflicto”.

En cambio dijo que hay varios factores que influyen en que se incremente el tráfico, como el hecho de que en el sexenio pasado se dejaron de hacer muchas obras que eran necesarias, además del crecimiento poblacional que provoca mucho aforo vehicular.

“La verdad es que no creo (que haya mala planeación) es bien difícil porque cuando voy a los recorridos los ciudadanos me mencionan eso, yo creo que aquí hay obras muy necesarias que se dejaron de hacer pero que hay que ejecutar, no se pueden postergar más”.