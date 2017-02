Descartan concesionarios paro de transporte en Querétaro

Querétaro, 23 Feb 17.- El líder de Liberación Camionera, Francisco Zubieta Méndez, aseguró que las empresas concesionarias no tienen contemplado realizar un paro total del servicio del transporte público en la zona metropolitana.

Esto luego de que en redes sociales trascendió un supuesto paro del servicio público.

“No sé quién lo anunció irresponsablemente (un paro de transportistas) porque a veces juegan con los medios, y eso no es cierto, para nada, hasta ahorita eso no está considerado para nada, tenemos una obligación de dar un servicio y el paro no está considerado para nada”.