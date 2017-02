CECA lanza campaña “Evita vender alcohol y tabaco a menores”

Querétaro, 23 Feb 17.- La Secretaría de Salud Estatal y la Comisión Estatal contra las Adicciones (CECA) presentaron la campaña “Evita vender alcohol y tabaco a menores”, con el objetivo de concientizar a los comerciantes sobre las consecuencias negativas de vender alcohol a niños y adolescentes.

Se pondrán carteles y se emitirán cápsulas informativas sobre las consecuencias físicas, emocionales y familiares de tener alcoholismo o drogadicción y se puntualiza que estos daños se potencializan cuando se comienza el consumo de alcohol y tabaco siendo menor de edad.

El objetivo es llegar a 25 mil puntos de venta en todo el estado destacó Guillermo Tamborrel Suárez, titular de la CECA, señalando que ahora se pone un énfasis no solo en no vender, sino en por qué no se les debe de vender estos artículos a niños, niñas y adolescentes.

Raúl Chavarría Salas, Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios, indicó que la campaña también incluye dos acciones de parte de esa dirección, que es la inspección de puntos de venta para detectar artículos prohibidos a menores y otra es el fomento sanitario donde se visita a restaurantes, bares y centros de entretenimiento, recordándoles las consecuencias legales que tendrían en caso de venderles alcohol a menores.

Finalmente el Secretario de Salud Estatal, Alfredo Gobera Farro, enfatizó que habrá cero tolerancia a los establecimientos que vendan alcohol y tabaco a menores, indicando que lo primordial, fuera de todas las campañas y programas que implemente el gobierno, es el cuidado y protección de los padres de familia para evitar casos tan lamentables como lo ocurrido este fin de semana.