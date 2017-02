Espera Querétaro concretar negocios con Michigan

Querétaro, 20 Feb 17.- El gobernador de la entidad, Francisco Domínguez Servién, informó que esperan llegar a acuerdos con Michigan, en materia comercial y automotriz.

Esto luego de que se reunió con el vicegobernador, Brian Calley, quien acudió al encuentro denominado Automotive Meetings.

“El día de hoy va a ser una reunión social, lo voy a invitar a cenar, y voy a estar platicando diferentes temas, los que nos interesan a ellos. Ustedes saben que el estado de Michigan es el estado más automotriz de los Estados Unidos y Querétaro es líder de autopartes automotrices del país”, sostuvo.

De esta forma, Domínguez Servién, señaló que el vicegobernador viene acompañado por 20 empresarios líderes del sector automotriz de Estados Unidos, con quienes confía en trazar acuerdos en beneficio de Michigan y Querétaro.

“La intención es que entre hoy y mañana pudiéramos salir con acuerdos de beneficio para Michigan y para Querétaro, en la parte comercial. Ustedes están viendo como se abrió ya el análisis para lo del TLCAN, no pueden hacer nada en 120 días, pero yo no me voy a esperar al análisis, ya estamos trabajando”, recalcó.

Asimismo, adelantó que este martes tendrá reuniones bilaterales con gente de Canadá y Alemania.

Por otro lado, el mandatario estatal, reprobó la detención hecha por la Policía Municipal de San Juan del Río en contra de un fotoreportero al cubrir un homicidio, ya que, afirmó, no había sustento.

“Nada que no esté sustentado y justificado, es totalmente reprobable, tanto que aunque no me toque a mí, yo aplaudo a la Fiscalía que no lo haya recibido porque no había ningún sustento, no había porqué hacer su detención”, abundó.

En ese sentido, solicitó a la autoridad municipal localizar al policía o policías que realizaron la detención, a la cual calificó de “arbitraria”.

También, indicó que es necesario reforzar la capacitación a los policías municipales, pues resaltó que estos son el primer respondiente en un ilícito.

“Y tiene que estar capacitado para saber qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer y no sobrepasarse de nada que no le otorgue la ley, y le vino a corregir la plana la Fiscalía y yo lo aplaudo”, finalizó.