Querétaro, 16 Feb 17.- El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, encabezó el arranque de obra para la construcción de un colector pluvial y un cárcamo de bombeo en la colonia Rinconada Álamos, con una inversión de 3 millones 880 mil pesos.

Esta es una de las 21 obras pluviales que el gobierno municipal anunció para ejecutar antes de la temporada de lluvia, y en las cuales se invertirá un recurso histórico por 80.5 millones de pesos.

La obra se suma a las acciones de limpieza, desmalezado y desazolve de presas, drenes y bordos, ascienden a más 100 millones de pesos de inversión, para brindar tranquilidad a las familias queretanas, en temporadas de lluvias.

“Esto es parte de una estrategia integral de atención que estudia el antes, durante y después de la temporada de lluvias accidentes, inundaciones y daños patrimoniales, son algunos de los saldos negativos que se repiten cada año y que buscamos prevenir con una solución adecuada y contundente en el gobierno a mi cargo”, expresó.

Agradeció a los ciudadanos que han realizado puntualmente el pago de sus contribuciones, ya que dijo, sus aportaciones se traducen en obras y acciones en municipio, y anticipó que este año, se verán impactadas más de 600 colonias, gracias a las finanzas sanas y eficiencia en la ministración de los recursos.

“Ayúdennos a incrementar la recaudación y que con esto haya mayores beneficios en el municipio de Querétaro, nosotros no descansaremos todos los días para evitar que cuando llegue la época de lluvias se haya hecho lo que teníamos obligación de hacer”, dijo y pidió también el apoyo de los ciudadanos para mantener limpia la ciudad.



“Si un ciudadano quiere una ciudad limpia, lo invito a que no tire basura en la calle, a que no tire basura en los drenes, a que no tire basura en los bordos, a que no tire basura en los camellones, a que seamos personas conscientes de que tirando basura, cuando llegue la época de lluvias, la corriente la va a acercar hasta las torrenteras, las coladeras, se van a tapar y nos vamos a afectar unos y otros”.

El secretario de Obras Públicas Municipales, Hiram Villeda Rodríguez, dijo que esta obra se realiza como parte de las acciones del programa Jalando Parejo, y en apego al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.

Explicó que se invierten 3 millones 880 mil pesos de recursos municipales en esta Obra de Colector Pluvial que se ubica en las calles Mediterráneo y Corregidora Norte, en la cual se construye un cárcamo de bombeo con descarga en el dren Bolaños, para contar con un sistema pluvial que permita desalojar las aguas de lluvia con mayor rapidez, debido a que ese tramo vial se inunda considerablemente durante la temporada de lluvias.