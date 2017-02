Querétaro excepción positiva respecto a crimen organizado

Querétaro, 15 Feb 17.- El diputado local Roberto Cabrera Valencia, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en la LVIII Legislatura, consideró que Querétaro es una excepción positiva respecto a la situación delincuencial que se vive en el país.

Es por esto que no considera probable que el crimen organizado se quiera instalar en el Estado, -luego del reacomodo que se daría con la capturar a diversos líderes de Cárteles de drogas- ya que se debe de reconocer que Querétaro ha quedado fuera de la presencia de este tipo de delincuencia.

Subrayó que el crimen organizado es un monstruo de mil cabezas, pero aún así se ha avanzado en la detención de diferentes líderes, lo que significa un duro golpe a las organizaciones delictivas concentradas en diferentes puntos de México.

“Debemos reconocer que afortunadamente Querétaro ha quedado fuera de la operación y presencia de actividades ilícitas muy marcadas en otras entidades, como parte de este país, Querétaro y otros Estados gozan de una excepción positiva, no hay crimen organizado”.

En este sentido dijo, lo que también hay que reconocer es que muchas veces los delincuentes ocupan la entidad para evadir la acción de la justicia, esconderse o vivir tranquilos, pero no como zona de operaciones.

“Hemos visto que más bien es el lugar que buscan para pasar desapercibidos o evadir la acción de la justicia o venir con otra identidad a buscar paz o tranquilidad para sus familias, a veces de paso, eso no lo podemos negar, no podemos tapar el sol con un dedo y esa parte la reconocemos pero no es una zona de operaciones, ni de asentamiento”.

Destacó que el Estado está fuera de la lógica de operación de plazas del crimen organizado, por lo que es difícil que este panorama cambie, al referir que está respaldado por investigaciones periodísticas a nivel nacional e internacional.

Al concluir se dijo confiado de que México se va a poder recuperar de esta problemática, donde los cárteles de droga han invadido el territorio nacional e incluso tienen presencia en 50 países del mundo.