Sin confirmar asistencia de Pancho Domínguez a informe del rector

Querétaro, 14 Feb 17.- El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, reconoció que está en duda su asistencia al informe del rector de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Gilberto Herrera Ruiz, que se llevará a cabo en Plaza de Armas este jueves 16 de febrero a las seis de la tarde.

“Estamos viendo, me están organizando mi agenda, hay Conago ese día y hay otros eventos”, reveló.

Explicó que ese mismo día hay diversos eventos en la Ciudad de México, entre ellos, uno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y la reunión nacional del Consejo Coordinador Empresarial, que será encabezada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y a la cual, están convocados todos los gobernadores del país.

Domínguez Servién, indicó que no podría faltar a dicha reunión nacional, ya que los integrantes del Consejo forman parte de la mesa de negociación respecto a la apertura y modernización de TLCAN.

“¿Y por qué no hay que faltar a ese evento? Porque el Consejo Coordinador Empresarial, ellos con un grupo de personas están en la mesa de negociación de apertura, no apertura, modernización, no modernización del TLCAN y para mí como gobernador y el estado de Querétaro, he insistido que tenemos que estar en esa mesa, y es el mismo día y a la misma hora”, subrayó.

Por ello, el mandatario estatal, esperará a ver si hay modificaciones, a fin de poder asistir al informe de Herrera Ruiz y a la reunión nacional del Consejo Coordinador Empresarial.

“Pero si no, la importancia que tenemos que poner hoy por las empresas americanas que están aquí en el estado de Querétaro y los empleos que vamos a valorar”, finalizó.