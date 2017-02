Recupera PID vehículos con reporte de robo en Querétaro

Querétaro, 7 Feb 17.- La Policía de Investigación del Delito localizó en el municipio de El Marqués, 4 vehículos que contaban alteraciones en sus sistemas de identificación y/o reporte de robo, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

En primer lugar detectaron un vehículo marca JEEP, tipo COMPASS, color NEGRO, con placas de circulación para el Estado de México, unidad vehicular que cuenta con reporte de robo en Ecatepec de Morelos, Estado de México, con número de carpeta de investigación No. 344720830012516.

Igualmente se detectó un NISSAN, tipo SENTRA, con placas de circulación para el Estado de Michoacán, unidad que cuenta con reporte de robo en Morelia, Michoacán, relacionada con el número de Averiguación Previa No. APP133/12-XXIV-1.



Asimismo se aseguró una unidad marca FORD, tipo FIESTA, con placas de circulación para el Estado de México, que tiene reporte de robo en la Ciudad de México, relacionada con el número de Carpeta de Investigación No. FCH/CUH-2/UI-1/S/D/4567/1.



Finalmente se localizó una camioneta marca CHEVROLET, tipo SILVERADO, modelo 2011, con placas de circulación para la Ciudad de México, con el número de serie alterado, cuyos numerales originales no pudieron ser obtenidos, por lo que fue puesta bajo resguardo para realizar una investigación más exhaustiva.