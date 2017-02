Desaparecen categoría juvenil 11 y 12 en Olimpiada Nacional

Querétaro, 6 Feb 17.- El director del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ), Markus López Winkler, confirmó que para la edición de la Olimpiada Nacional de este año desaparecen la categoría juvenil 11 y 12 y algunos deportes de conjunto, tales como, fútbol, béisbol y basquetbol.

“Ese era el acuerdo que había, pero aparentemente por ahí hubo alguna inconformidad de un estado, y se va a volver a votar, pero va a desaparecer el formato”, sostuvo.

Señaló que esta decisión se debe a los resultados contra la inversión, ya que se destinaban anualmente arriba de 500 millones de pesos, entre la federación y los estados sede, pero los resultados deportivos no han sido satisfactorios.

Con la desaparición de dicha categoría y de los deportes en conjunto, Markus López, precisó que la federación se ahorraría un 30 por ciento de recursos y cada entidad federativa sede, el mismo porcentaje.

“El que desaparezca la Olimpiada no implica que no se lleve a cabo un nacional de la especialidad deportiva de cada disciplina. La olimpiada no te da ranking, ni es clasificatoria para los eventos federados a nivel internacional”, reveló.

El director del INDEREQ, recordó que en la última edición de la Olimpiada Nacional, Querétaro se posicionó en el séptimo lugar, aunque, reconoció, no fueron los mejores resultados en fútbol, basquetbol y béisbol.