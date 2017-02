Llama Peña Nieto a la unidad nacional, en Querétaro

Querétaro, 5 Feb 17.- En el Teatro de la República, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, llamó a la unidad nacional, como sociedad y nación, para encontrar juntos soluciones a las exigencias de estos tiempos, esto ante los cambios acelerados de lo paradigmas sociales, económicos y políticos a nivel internacional.

Asimismo, invitó a cerrar filas para alcanzar las más altas aspiraciones políticas plasmadas en la Ley Suprema, a efecto de lograr una convivencia pacífica y civilizada, fincada en la fraternidad, en la igualdad y en el respeto a los demás.

Lo anterior al encabezar en Querétaro la ceremonia con motivo del centésimo aniversario de la promulgación de la Constitución Política de 1917.

“De la firmeza con la que actuemos y de la unidad que preservemos dependerá el bienestar de México. Hoy nuestra nación, como pocas veces en su historia reciente, está a prueba, vivimos momentos cruciales, momentos en que se han conjuntado desafíos del exterior, con retos del interior. Son tiempos de decisiones, decisiones que no sólo van a determinar nuestro presente, sino también el futuro de nuestros hijos”, sostuvo.



De esta forma, precisó que México exige unidad, no alrededor de una persona o de un gobierno, sino en entorno a los valores de la Constitución: soberanía, libertad y justicia, democracia e igualdad.

“En estos nuevos tiempos es indispensable que no perdamos de vista hacia donde vamos, que mantengamos el rumbo. Al igual que hace un siglo la Constitución debe ser nuestra brújula y nuestro faro, sigamos avanzando con base en los valores y las aspiraciones contenidas en nuestro proyecto de nación. Que no haya distracciones ni extravíos, no perdamos impulso buscando salidas falsas o soluciones simplistas”, recalcó.

Asimismo, subrayó que gracias a que la Constitución promueve el diálogo y el entendimiento, a través de una vida democrática, se han construido acuerdos y consensos en favor de México.

Por su parte, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, sostuvo que este es momento para un nuevo acuerdo nacional que derive en la legalidad.

“Que funde los cimientos de un país más libre, más próspero y más justo. Una democracia que sirva a los ciudadanos, con un nuevo federalismo, con equidad social”, manifestó.

Indicó que esta fecha obliga a realizar una profunda reflexión, pues México expresa dos realidades, la que compite, exporta y crece, y otra que demanda mayor generosidad y que espera del Estado Mexicano mayor empatía y solidaridad.

Apuntó que la república enfrenta momentos de definición, por lo que pidió enfrentarlos con decisión, además de estar unidos “en tiempos difíciles como estos”.

“No hay fuerza que pueda doblegar al interés de la nación nadie define a México, sólo los mexicanos”, enfatizó.

A su vez, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, el presidente del Senado de la República, Pablo Escudero Morales, el presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, y el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Graco Ramírez, coincidieron en su discurso respecto a mantener una unidad nacional.

Durante este evento, Peña Nieto, develó la placa alusiva a la adquisición del Teatro de la República por los Senadores y atestiguó la entrega de la escritura pública de dicho recinto histórico a la Cámara.

Ademas, en este marco, firmó el decreto que promulga la reforma constitucional, en materia de Justicia Cotidiana.