Confía Pancho Domínguez que no habrá otro gasolinazo en febrero.

Querétaro, 31 Ene 17.- El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, confió en que no habrá otro gasolinazo en febrero.

De esta forma, aclaró que esa es sólo una especulación, pues aseguró que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, nunca ha dicho que habrá un nuevo incremento al precio de la gasolina.

“La ley les da la oportunidad de lo que autorizó el Congreso, de tener un margen de uno, 30, pero lo que conozco y he escuchado es que no se va a utilizar ese margen que le da la ley para todavía tener un aumento más de la gasolina, no lo veo y no lo he escuchado y estoy seguro que no va a ser”, auguró.

Asimismo, el mandatario estatal, acudió este martes a Los Pinos, en la Ciudad de México, a una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que fue convocada por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, tras cancelar una reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

“El tema seguramente va a ser a que él nos platique cómo va las pláticas del equipo negociador de su gabinete y seguramente querrá escuchar la expresión de los diferentes gobernadores. Y yo he dicho que he propuesto en la mesa de los empresarios, de la sociedad civil y los gobernadores pediré estar en la mesa de negociación o de acuerdo”, concluyó.