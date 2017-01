Atenderá CNDH queja de acoso escolar en CBTis 145 de San Juan

Querétaro, 27 Ene 17.- El titular de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro, Miguel Nava Alvarado, dio a conocer que se turnó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el caso de posible omisión de parte del personal del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis 145) que derivó el acoso escolar a una alumna de 16 años.

Recordó que el 24 de noviembre del año pasado los padres de la menor de edad acudieron a la Defensoría para manifestar que el personal de la institución ha sido omiso en un caso de bullying dentro de la institución, sin embargo apuntó que por tratarse de una institución federal, el caso se turnó a la CNDH, para que sea la instancia que determine si la queja procede o no.

Destacó que la Defensoría, al no ser de su competencia, orientó a los padres y le dará seguimiento por medio de asesoría y actualizando con la familia el estatus de su queja.

“Este centro de bachillerato, el CBTis depende de una institución federal y no una local, la Defensoría solo tiene competencia cuando la violación de derechos humanos, es cometida por personal del gobierno del estado o cualquiera de los 18 municipios”.

Dio a conocer que luego de que la niña no quiso participar en una broma que implicaba que todo el salón no asistiera a clases, fue víctima de acoso escolar, el cual fue denunciado a las autoridades educativas, pero los padres consideran que no se han tomado las medidas necesarias para evitar que esto siga sucediendo.

“Un grupo de estudiantes se habían puesto de acuerdo para no ir a esa clase, nada más que ella no se entera, a raíz de esto el grupo se sintió agredido por la falta de solidaridad de la jovencita y la agarran contra ella, la empiezan a insultar y a acosar (…) los padres sí acudieron al centro educativo a presentar la queja y se han estado reuniendo”.

Finalmente dijo el caso continúa su curso y tiene su propio número de queja en el organismo federal, mientras que en el Defensoría es la gestión número 327-2016 y se le seguirá dando seguimiento al caso.