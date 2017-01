Investigarán en Querétaro supuestas inversiones de “El Negro”, Esparragoza

Querétaro, 24 Ene 17.- El mandatario estatal, Francisco Domínguez Servién, confirmó que su administración investigará supuestas inversiones ilícitas hechas en Querétaro, por Juan José “El Negro”, Esparragoza Monzón, hijo de “El Azul” Esparragoza.

Esto luego de que se diera a conocer la captura de “El Negro”, hijo de uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, y quien pudo haber invertido en la compra de bienes inmuebles y en la creación de empresas en varios estados del país, entre ellos, Querétaro, en donde incluso también mantenía actividades delictivas.

De esta forma, el gobernador recalcó que no tienen conocimiento de que “El Negro” haya invertido en la entidad o cometido actividades delictivas.

“Vamos a investigar. No lo tenemos detectado, ya lo sabrían, ya lo hubieran visto, y yo les he dicho que yo no voy a ocultar absolutamente nada. Yo lo que oí es que invertía, que hacía actividades, ha de ser en los otros estados que mencionó”, enfatizó.

Informó que hasta el momento las autoridades federales no han solicitado la colaboración del Gobierno del Estado, para la investigación que se lleva al respecto.

“No, hasta que no la tengamos de parte de ellos, nosotros actuáremos, pero no nos han solicitado absolutamente nada”, recalcó.

Domínguez Servién, recordó que hace 20 años a “El Azul”, padre de “El Negro”, se le incautó un rancho en Querétaro.

El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, informó que fuerzas federales capturaron en Culiacán a Juan José “El Negro”, Esparragoza Monzón, hijo de “El Azul” Esparragoza.

Reportó que “El Negro” es probable responsable de coordinar una red de distribución de droga y administrar los recursos financieros de la organización delictiva, mismos que presumiblemente invertía en la compra de bienes inmuebles y en la creación de empresas en los estados de Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Querétaro y Sinaloa, donde tenía actividades delictivas.