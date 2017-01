Universitarios de Querétaro utilizan ácido salicílico como fungicida

Querétaro, 24 Ene (Notimex).- Estudiantes de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) comprobaron la alta efectividad del ácido salicílico contra hongos, sin efectos secundarios de los agroquímicos sobre el medio ambiente y la salud de los agricultores.

Miriam Mondragón y Estela Vicente Picasso, alumnas de octavo y semestre de la Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial del Campus Amealco de la UAQ, desarrollaron el proyecto de investigación “Inducción sistémica adquirida en tomate mediante ácido salicílico para evitar la marchitez causada por Phytophthora infestans y Fusarium oxysporum”.

“Decidimos trabajar con Phytophthora infestans y Fusarium oxysporum porque son los principales patógenos que atacan la planta del tomate”, refirió Miriam Mondragón.

Dijo que en Amealco, la producción del tomate es la principal fuente de ingresos en cuanto a cultivo en invernaderos y a los productores les afecta mucho estos dos hongos.

“Lo que intentamos es encontrar una opción para proteger nuestras plantas mediante la aplicación de algo que no sea agroquímico, algo que sea considerado orgánico, y el ácido salicílico se puede considerar en esta categoría, porque es una sustancia que la planta produce naturalmente”, expresó la universitaria.

“Lo que hace es alterar a la planta para que se defienda del ataque de los patógenos que mencioné y aparte va a ir curando la planta de toda la enfermedad que les pueda causar”, indicó.

El experimento realizado en los invernaderos del campus amealcense consistió en cultivar la planta de tomate, inocular el hongo y después rociar con ácido salicílico, para poder comparar la acción de este compuesto con el de un agroquímico.

“Lo que pudimos observar es que el ácido salicílico sí curó nuestras plantas y por otra parte, el agroquímico detuvo la enfermedad pero cuando se dejó de aplicar el padecimiento regresó y acabó con la planta; además, no hubo diferencia significativa en cuanto al rendimiento del tomate”, agregó a su vez Estela Vicente Picasso.

Expuso que el ácido salicílico se aplicó 100 mililitros por planta de tomate, por las tardes para evitar quemar la planta y siempre por el revés de las hojas, a punto de goteo.

Las estudiantes de Ingeniería Agroindustrial explicaron que se encuentran actualmente trabajando con productores de Amealco para incentivarlos a cambiar el uso de los químicos por el compuesto del ácido salicílico, comúnmente conocido como aspirina.

“Estamos recomendando aplicarlo porque es económico, no se gastaría mucho en la inversión en este producto y además ayuda a la salud del productor, porque no tiene que manejar productos peligrosos y por si fuera poco, no contaminamos el medio ambiente”, apuntó Miriam Mondragón Bautista.