Afinan detalles para el 5 de febrero en Querétaro

Querétaro, 19 Ene 16.- El gobernador, Francisco Domínguez Servién, informó que afinan detalles de la agenda que se desarrollará este próximo cinco de febrero en Querétaro, con motivo del centésimo aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917.

Lo anterior tras acudir a una reunión a la Ciudad de México, con el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con los integrantes del Comité de las Festividades del cinco de febrero, con los presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, y con la titular de la Secretaría de Cultura.

“Todos listos. Viene la totalidad de los gobernadores. Es el Centenario de la Constitución. Vienen los tres Poderes, Querétaro por unas horas se vuelve capital del país”, añadió.

Agregó que el Estado Mayor Presidencial será quién decida que calles y los horarios de cierre que se registrarán en el Centro Histórico de la capital. No obstante, reveló que les pidió que sea en el menor tiempo posible, para no causar afectaciones a los comercios y al tránsito vehicular.

“Ajuste la agenda a la necesidad de los tres Poderes y pronto se dará a conocer de que horas a que horas y que eventos. He pedido que de la mano del gobierno municipal tengamos la cortesía, porque no se ha hecho en el pasado, de ir puesto por puesto, local por local, restaurant por restaurant, cualquier comercio y a los ciudadanos mismos del centro histórico de donde a donde se va a cerrar, cuántas horas se va a cerrar para pedir su comprensión”, apuntó.

En este marco, Domínguez Servién, consideró que la Carta Magna debe ser modificada para concluir temas que continúan pendientes en México, como la educación y el campo.

“Si, tal vez es momento en estas necesidades de tener una Constitución más a modo de la vida que tiene hoy México”, subrayó.

Por otro lado, el mandatario estatal, aplaudió la inscripción de 17 aspirantes a presidir la Defensoría de Derechos Humanos (DDH); aunque reconoció que no conoce a ninguno.

“Es una posición que tiene que estar evaluando los derechos humanos de las queretanas y los queretanos, y cualquier violación que sea de ellos hacer las observaciones, hacer las denuncias. Tienen un gran trabajo los diputados”, precisó.

Por tanto, reiteró que no habrá mano cargada en la selección del nuevo Ombudsman queretano y que él no se meterá en este proceso, pues no es una responsabilidad del Poder Ejecutivo, sino una decisión exclusiva del Poder Legislativo.

“Hacer entrevistas uno por uno, y tomar la mejor decisión para los derechos humanos de Querétaro, es una posición muy importante para el estado y yo confío”, concluyó.