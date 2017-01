Zonas de Opacidad, Exposición

“Ya hemos arrasado mil pasados. Ya se abolieron los mil futuros. Los mares ya han sido llorados y bebidos … y, sin embargo, estamos aquí.” Escribe en el texto de sala Luis Osorno para la inauguración de Zonas de Opacidad, segunda exposición individual de David Barba en la que, a partir del dibujo, la pintura, el collage y la intervención de bastidores propone encontrar los diferentes puntos de intersección de las relaciones humanas.

Entre el espacio social y el personal que aparece como uno mismo; traduce y matiza la experiencia del desorden, el descontento resaltando la yuxtaposición de vivencias cotidianas, emociones e ideas mediadas por sistema de objetos en el que nos encontramos en la actualidad, acomodadas al servicio del capital y que nos alejan de lo humano básico.

Todo parece haber sido visto, tocado, vivido, anunciado, repetido hasta el cansancio y entonces se acumula, se superponen las relaciones y las experiencias brotan como un montón de recortes aleatorios.

David muestra nuestra realidad empalmada e incomprensible, angustiante, trastornada, carente de sentido en la producción de su obra más caótica, la más molesta e incómoda, inconexa tal como la cotidianidad… y, sin embargo, la exposición funciona, la vida sigue un transcurso y nosotros estamos aquí.



Zonas de opacidad invita a ver esa parte oculta del caos, esa pausa que pareciera no estar, que no se ve, que no se mueve, pero ahí está esperando el momento coyuntural, la pequeña explosión para sumergirse en el caos y aprovecharlo para juntar a quien se deje y desaparecer sin siquiera ser notado, como una visión periférica.

Con plastas coloridas, sonrisas burlonas, máscaras que permiten el ocultamiento de lo real de manera simple como un niño, David nos acerca al arma secreta de las zonas de opacidad; el juego como lugar de encuentro para construir sobre lo echado a perder, con lo echado a perder de forma que sea usado como táctica para generar placer sin recompensa y se mueva en dirección opuesta a la inercia de la vida cotidiana pues es ahí donde se encuentran las revoluciones, donde pareciera que no pasa nada.

Zonas de Opacidad inauguró el pasado 13 de enero y se encontrará hasta el 12 de febrero, en la galería de arte Da Substanz un pequeño lugar que desde 2010 ha dedicado esfuerzo para abrir espacios a jóvenes generaciones de artistas en la ciudad de Querétaro, ubicado en Plaza de Las Américas (Argentina 99A).