Negociaciones para aplazar huelga en UAQ serán con Saúl García

Querétaro, 16 Ene 17.- El grupo encabezado por Saúl García es el único que ha emplazado a huelga a la UAQ ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, manifestó José Luis Aguilera Rico.

El funcionario se refirió a los procesos de emplazamientos a huelga que sostienen los sindicatos de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Resaltó que respecto al Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ) se sostienen las negociaciones con Saúl García y con ningún otro grupo, indicando que si se recibiera un documento de parte del otro grupo -que tiene un conflicto en la UAQ y que se dicen ser los realmente ganadores en el proceso de elección interna- no se tomaría en cuenta.

Aguilera sostuvo que las autoridades locales reconocen solamente al comité encabezado por Saúl García y el grupo confrontado no cumple con los requisitos jurídicos para ser representantes de dicho sindicato.

“La otra planilla no ha ingresado nada y si se presentara no procedería, no es que no se reciba, la Junta de Conciliación tiene la obligación de recibir todos los documentos (…) la única presentación que tengo y la que tengo que darle cause es la del maestro Saúl García y la que cumple con todos los requisitos jurídicos para poder establecer las primeras audiencias”.

Apuntó que a la primera audiencia no asistieron representantes de la UAQ, destacando que aunque esta ausencia pudiera sancionarse debido a que no se presentó justificante, no es común que esto se dé ya que una de las partes tendría que solicitarlo y una situación así nunca se ha dado en el estado.