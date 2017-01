Proyectan 4 escuelas primarias en San Juan del Río y El Marqués.

Querétaro, 13 Ene 17.- El Coordinador General de la USEBEQ, Enrique de Echavarri Lary, informó que cuatro escuelas primarias están en proceso de construcción en los municipios de San Juan del Río y El Marqués, con el objeto de atender la demanda educativa.

“Estamos esperando que no las entreguen (en El Marqués) para estar en posibilidades en el mes de febrero de ofertarla para este año. En San Juan del Río vamos un poquito más atrasado, lo vemos complicado para este ciclo escolar, necesitamos que terminara el trámite, es lo mismo que El Marqués, mientras no nos entreguen en donación el terreno y el inmueble con las características que marca el IIFEQ no podemos iniciar”, detalló.

Explicó que esos son los únicos centros educativos que tienen previsto construir durante este 2017, ante el aumento de la matricular escolar.

“Las únicas que tenemos previstas son las dos de El Marqués, que ya estamos nosotros listos, ya tenemos la autorización de la Secretaría de Educación Pública, ya tenemos las plazas autorizadas, nada más estamos esperando que el municipio nos otorgue en donación, tanto el terreno como la infraestructura, que tendrá que estar validad por el IIFEQ”, señaló.

De Echavarri Lary, describió que cada escuela contaría con 12 docentes y 12 grupos, de los cuales, seis serían para el turno matutino y seis para el turno vespertino.

“El acuerdo que llegamos son los constructores de las viviendas que están haciendo en esta zona oriente y en la zona de El Marqués, que a través del municipio nos van a donar tanto el terreno, como la infraestructura, esa es la inversión de equipamiento, se consiguieron las plazas a nivel federal y se consiguió la validación”, añadió.

El Coordinador General de la USEBEQ, recordó que en Querétaro el crecimiento de la matrícula escolar de educación básica el año pasado fue de mil 100 nuevos estudiantes, entre todos los niveles.