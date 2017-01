Infonavit mantendrá tasas de interés pese a entorno económico

Querétaro, 12 Ene (Notimex).- El Infonavit no aumentará sus tasas de interés este año y, por el contrario, otorgará más créditos a la clase trabajadora, a pesar del entorno económico complejo por los precios internacionales del petróleo, aseguró su director David Penchyna Grub.

“Sería una mentira decir que el aumento al precio de las gasolinas no afectará al sector de la construcción de vivienda social, pero el Infonavit tiene la capacidad para seguir operando con las mismas tasas de interés”, puntualizó durante su gira de trabajo por Querétaro.

Penchyna puso de manifiesto que en materia de construcción de vivienda social, las empresas mexicanas tienen la capacidad para producir todos los materiales, no es necesario importar nada.

“Eso no quiere decir que no podamos importar materiales y no podamos entrar al juego de precios, pero México es autosuficiente en ese sentido, esa es una gran noticia”, expresó.