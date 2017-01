PAN, sin calidad moral para iniciativa contra gasolinazo: PT

Querétaro, 11 Ene 17.- La Comisionada Nacional del Partido del Trabajo (PT) en el Estado, Gabriela Moreno Mayorga, consideró que ningún panista tiene “calidad moral” para presentar iniciativas de ley contra el gasolinazo, ya que ellos votaron a favor las reformas estructurales y firmaron el Pacto por México.

Esto al anunciar que el PT a nivel federal presentará una iniciativa para eliminar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), destacando que el partido que representa es el único con calidad moral para oponerse.

“El Partido del Trabajo es el único que tiene la calidad moral para decir que va a ingresar una iniciativa, porque los demás partidos cuando pudieron no lo hicieron votaron a favor de la muerte lenta de nuestro país y de quitarle la soberanía al pueblo”.

Lo anterior al referirse a una iniciativa similar que impulsa la senadora Marcela Torres Peimbert y varios senadores del Partido Acción Nacional (PAN) para eliminar este impuesto del costo de las gasolinas.

Señaló que muchos partidos utilizan el momento para tener protagonismo pero no hicieron nada cuando podían evitar la situación que ahora enfrenta al país, señalando que los ciudadanos tienen en las manos la información para decidir si lo que propone el PAN es congruente.

“Nosotros tenemos nuestra propia iniciativa, muy trabajada, muy pensada, pensada en el pueblo de México, no pensada en el protagonismo partidario, aquí no hay protagonismos partidarios, esta es una iniciativa ciudadana con todos los que deben estar aquí, los ciudadanos, no los partidos”.

Finalmente explicó que la iniciativa que ellos proponen es una iniciativa ciudadana está respaldada por 107 mil firmas de mexicanos de todo el país, de las cuales Querétaro colaboró con 2 mil signas.