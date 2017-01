Atacante de Querétaro, Édgar Benítez desesperado por estar en banca

Querétaro, 10 Ene (Notimex).- El atacante de Gallos Blancos de Querétaro, el paraguayo Édgar Benítez, reconoció que se siente desesperado y cierta molestia por estar en la banca de suplentes, pero respeta la decisión del técnico Víctor Manuel Vucetich.

Su anhelo siempre es jugar y ayudar al cuadro queretano, pero al final el estratega es el que forma el equipo titular y debe acatar la determinación de “Vuce”. En el pasado duelo ante Veracruz “Pájaro” Benítez ingresó de cambio.

“Eso ya es decisión del entrenador. Yo siempre he trabajado para estar en el once inicial. Uno respeta las decisiones que él toma, pero a veces a mí me molesta porque yo siempre quiero jugar”, expresó.

Agregó que si “el entrenador decide ponerme en la banca yo respeto su decisión. En la banca hay desesperación cuando ves que los compañeros están intentando y no se puede”.

Benítez inició en el banquillo en el compromiso ante los jarochos y sustituyó a Hiram Mier en el minuto 58, y al final los escualos se quedaron con el triunfo de 1-0 en el Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, en actividad de la fecha uno.