Se empantana la CONAGO por gasolinazo

Querétaro, 10 Ene 17.- El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, informó que las Comisiones de Hacienda y Energía de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), se declararon en sesión permanente, ya que no llegaron a conclusiones para hacer frente al aumento del precio de la gasolina.

“La verdad fueron más de cuatro horas de trabajo, pero no llegamos a ninguna conclusión, lo único que les puedo decir es que se tomaron decisiones de hacer grupos de trabajo, la Comisión de Hacienda que me toca hoy encabezar y la Comisión de Energía se declararon en sesión permanente, porque en un día no podemos dar una solución de muchas cosas que están afectando la economía de muchas familias”, consideró.

En su calidad de coordinador de la Comisión de Hacienda de la Conago, Domínguez Servién, señaló que los gobernadores integrantes de ambas comisiones, manifestaron su preocupación por los efectos generados a causa del incremento al costo del combustible.

Por lo cual, reveló que acordaron conformar grupos de trabajo, a efecto de analizar y construir alternativas para generar opciones que atiendan la inconformidad social.

“Se turnaron muchísimas respuestas, pero sería irresponsable que se tomaran decisiones. Estaremos trabajando con la Secretaría de Hacienda (SHCP), para empezar a hacer un trabajo, que veamos por entidad qué tenemos de recursos, que nos puede ayudar el Gobierno Federal, a través de la SHCP, para dar opciones”.

El mandatario estatal, anunció que en el caso de Querétaro prevé implementar una serie de medidas, entre ellas: la recuperación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para el transporte público; apoyar a las mipymes, con una bolsa de 140 millones de pesos de Nafin; así como prohibir el uso de los autos oficiales del Poder Ejecutivo los fines de semana.

Asimismo, el gobernador, confirmó que analiza la posibilidad de disminuir el salario de los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo.

“Y sí tal vez haga algunas otras acciones, pero déjenme terminar, hoy regresaré a la Ciudad de México, mañana estaré en la Ciudad de México para conseguir lo mejor para las queretanas y los queretanos”, finalizó.