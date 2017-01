Tres asaltos a transporte público en Lomas de Querétaro

Querétaro, 6 Ene 17.- El líder de la empresa Liberación Camionera, Francisco Zubieta Mendez, denunció que tres unidades del transporte público de su empresas fueron asaltadas este jueves por la tarde en la colonia Lomas de Querétaro.

“Hablan que en Querétaro no pasa nada, a mí el día de ayer en Lomas de Querétaro, me asaltaron tres camiones. Sí hay violencia, porque fue un grupo de no menos de 50 personas que me asaltaron tres camiones”.

De esta forma, reportó que los robos a las rutas “K” y “E” se ejecutaron entre las tres y tres y media de la tarde de ayer, cuando aún llevaban a usuarios del servicio del transporte público.

Zubieta Méndez, agregó que afortunadamente los operadores no sufrieron lesiones.

“Que caso tiene decir cantidades, no creo que alguien me lo vaya a recuperar para que digo cantidades. Hasta eso no hubo violencia, nada más se subieron un grupo de delincuentes. Subieron mínimo cinco personas a (asaltar)”, lamentó.

El líder de la empresa Liberación Camionera, añadió que no presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado, ya que consideró actúan de la misma forma que la extinta Procuraduría General de Justicia (PGJ).

“Siguen actuando de la misma forma, sigue la altanería de los ministerios públicos, hasta te enseñan la placa para presumir y creo que eso no merecemos el pueblo. Sigue la misma atención, te tienen ahí, una ocasión que nos asaltaron un camión por eso desistí de estar haciendo denuncias, no tiene ningún caso, estuvimos 10 horas para que nos tomaran la declaración y no pasó nada. Ellos lo saben, no le dan seguimiento a las cosas”, concluyó.