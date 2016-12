Peleará STEUAQ bases para trabajadores en Universidad deQuerétaro

Querétaro, 29 Dic 16.-Laura Leyva Saavedra, Secretaría General del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro (STEUAQ) destacó que en el emplazamiento a huelga correspondiente al siguiente año, solicitarán el respeto al contrato colectivo.

Además uno de los puntos a destacar y que advirtió que no estarán a negociación, será buscar que se realice la basificación de 40 trabajadores de la universidad que no recibieron plaza este año, ya que es un punto del anterior acuerdo sindical que no se cumplió por parte de la rectoría.

Destacó que a pesar de haber firmado el acuerdo de parte de rectoría este punto no se cumplió y en cambio se realizaron de forma irregular basificaciones a otros trabajadores que no cumplían con los requisitos para subir de escalafón y se les otorgó la plaza solo a personas que son cercanas a rectoría.

“En el acuerdo autorizó 91 bases, de las cuales 40 el otorgó de manera irregular por lo que estaríamos pidiendo esas basificaciones que él otorgó de manera irregular y fuera de tiempo a gente que no le correspondía y no respetando el escalafón”.

Insistió en que les corresponde aclarar que esto es un incumplimiento al acuerdo anterior y se debe de solicitar nuevamente que se cumpla con algo que debió hacer la universidad este año.