Actualizarán planos para evitar fugas como en obras de Tecnológico

Querétaro, 27 Dic 16.- La inundación que se ocasionó en las obras que se realizan en la calle de Tecnológico a la altura de la Plaza del Estudiante, se pudieron deber a una falta de actualización de los planos, comunicó Gerardo Ángeles Herrera, diputado Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones de la LVIII legislatura.

Lo anterior luego de que se reportara que la fuga de agua ocasionara daños a diversos comercios y perdidas sustanciales en la zona.

Ante esto dijo que la falla se pudo deber a que muchas veces los planos de las calles no están actualizados, por esto solicitó que se actualicen a fin de que se eviten este tipo de situaciones y se provoquen además de daños retrasos en las obras.

“Yo como arquitecto que me ha tocado cuando tengo que hacer obras que tienen que ver con abrir calles, regularmente lo ideal sería que tengamos planos exactos de dónde se encuentran las tuberías de agua y las de gas, pero no siempre los planos están actualizados y eso provoca que sucedan ese tipo de cosas”.

Dijo desconocer sí esta fue exactamente la causa de la fuga en Avenida Tecnológico, pero es común que este tipo de situaciones se den al realizar obras en calles, además a esto se le añade la posibilidad de que los tubos de las cañerías estén viejos ya que se conoce que el Centro Histórico tiene un sistema pluvial antiguo.

“No es de no revisarlo, los planos no siempre están tan actualizados, cuando tú haces este tipo de obra normalmente te entregan planos para ver dónde van las instalaciones, pero pasa que esas instalaciones tienen tantos años que los planos no son tan exactos, yo creo que el tema de un accidente a lo mejor el operador de la máquina no le calculo y le dan al tubo”.

Finalmente dijo en todos los casos se espera que las autoridades atiendan la situación de manera prioritaria para evitar que se sufran daños por lo que se tiene que esperar a conocer las acciones que se tomarán para revertir la fuga y reparar los daños.